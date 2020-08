Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'aide à la filière viticole portée à 250 millions d'euros Reuters • 05/08/2020 à 13:52









FRANCE: L'AIDE À LA FILIÈRE VITICOLE PORTÉE À 250 MILLIONS D'EUROS PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi une accentuation du soutien à la filière viticole, le montant du plan dédié passant de 170 à 250 millions d'euros. "Nous allons porter le plan d'aide à 250 millions d'euros pour la viticulture", a déclaré Jean Castex à l'occasion d'un déplacement dans le Cher, dans les vignobles de Menetou-Salon et Sancerre. "Nous veillerons (...) à ce que ces aides puissent être distribuées le plus rapidement possible", a-t-il précisé lors d'une courte allocution, aux côtés du ministre de l'Agriculture et de l'alimentation Julien Denormandie. Le gouvernement français avait déjà présenté le 11 mai un premier plan de soutien de 140 millions, complété par une enveloppe de 30 millions d'euros supplémentaires fin mai. Déjà pénalisée par le Brexit et les tensions avec les Etats-Unis sur les droits de douane, la filière viticole française a comme d'autres secteurs été frappée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. (Jean-Stéphane Brosse, Sudip Kar-Gupta et Myriam Rivet)

