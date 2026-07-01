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France: l'activité manufacturière s'est redressée en juin
information fournie par Boursorama avec AFP 01/07/2026 à 11:28

L'activité manufacturière "a renoué avec la croissance" en juin, l'indice qui la synthétise repassant au-dessus du seuil de 50 qui distingue repli et croissance du secteur, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global.

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

L'indice, élaboré à partir de données recueillies auprès d'un panel d'environ 400 entreprises, est passé de 49,7 en mai à 51,2 en juin.

Ses deux principaux composants, les nouvelles commandes et la production, se sont cependant "maintenus en zone de contraction" pour un deuxième mois consécutif, souligne S&P Global. Selon les entreprises interrogées, "des excédents de stocks chez les clients et une conjoncture économique défavorable ont fait chuter les ventes en juin, cette baisse des nouvelles commandes ayant à son tour entraîné un recul des niveaux de production".

Mais production et nouvelles commandes ont "diminué à des rythmes plus faibles qu’en mai, ce ralentissement de la contraction ayant contribué au redressement de l’indice global".

"Si les fabricants français sont restés confrontés à un climat économique difficile, la dégradation de la conjoncture enregistrée en mai ne s’est pas confirmée en juin, le secteur ayant au contraire renoué avec la croissance", a commenté Joe Hayes, chef économiste à S&P Global Market Intelligence.

Les tensions inflationnistes se sont en outre atténuées, même si les données de juin continuent de signaler des taux d'inflation élevés, tant pour les coûts des intrants que pour les prix de vente.

Les entreprises ont ainsi fait état d’une hausse des prix des produits chimiques et autres produits pétroliers ainsi que des emballages et des transports, qu'un grand nombre d’entre elles ont choisi de répercuter sur leurs clients.

Mais l'inflation des prix de vente et celle des prix des achats ont marqué le pas par rapport à mai, les pressions sur les coûts s'étant ainsi atténuées pour la première fois depuis décembre dernier, relève S&P Global.

L’activité du secteur a en revanche "été largement entravée par des difficultés d'approvisionnement en juin". Les délais de livraison des fournisseurs ont ainsi enregistré leur plus forte hausse depuis presque quatre ans, contribuant à une baisse des stocks d'intrants dans les entreprises.

La confiance des entreprises a, elle, fortement augmenté, à un plus haut niveau depuis douze mois, les fabricants français anticipant un regain de leurs ventes au cours de l'année à venir.

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