 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France/Jours fériés-Le gouvernement vise €4,2 mds d'économies - presse
information fournie par Reuters 10/08/2025 à 11:54

(Actualisé avec précisions)

Le gouvernement français vise un rendement de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'Etat avec le projet de suppression de deux jours fériés présenté le mois dernier par le Premier ministre François Bayrou, rapporte dimanche le quotidien Les Echos.

Le quotidien français précise sur son site internet que le gouvernement a adressé vendredi en même temps que la lettre de cadrage de l'assurance-chômage un document d'orientation concernant la suppression de deux jours fériés aux trois organisations patronales - Medef, CPME et U2P - ainsi qu'aux cinq confédérations - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC.

Ce document précise les modalités de la réforme voulue par le chef de l'exécutif, qui souhaite supprimer le lundi de Pâques et le 8-mai afin de donner la priorité au travail. Le document demande aux partenaires sociaux de faire savoir aux services du Premier ministre "d'ici au 1er septembre" s'ils souhaitent engager une négociation sur le sujet, qui devra dans ce cas se conclure "au plus tard le 30 septembre".

D'après Les Echos, le document laisse des "marges de manoeuvre" aux entreprises et le choix des jours fériés, mais insiste sur le fait que "le rendement de cette mesure devra être pour le secteur privé de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'Etat".

La lettre du Premier ministre, toujours selon les Echos, souligne que "les actifs français, comme leurs voisins européens, travaillent moins que les actifs américains".

"Les salariés à temps complet en France travaillent 1.673 heures par an, contre 1.790 heures en Allemagne", est-il également indiqué.

Contacté par Reuters pour un commentaire, Matignon n'a pas répondu dans l'immédiat.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Anne-Marie (à droite), 16 ans, mère d'un bébé de 6 mois, se promène avec Lou-Anne, 17 ans, et son bébé de 11 mois, dans la réserve naturelle de la baie de Somme, le 30 juillet 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Dans le Pas-de-Calais, un accompagnement des mères adolescentes
    information fournie par AFP 10.08.2025 11:50 

    "Après avoir accouché, je n'avais plus de copines": comme pour Bérénice, la maternité précoce expose à l'isolement et au décrochage scolaire. Un constat à l'origine d'un dispositif d'accompagnement de mères adolescentes dans le Pas-de-Calais. Chapeaux, crème solaire, ... Lire la suite

  • Confrontation entre un policier monté et un manifestant, lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages du 7-Octobre, le 9 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Plan de Netanyahu pour Gaza: Israël débat des enjeux, l'extrême-droite critique
    information fournie par AFP 10.08.2025 11:28 

    Israël débat dimanche des implications de la conquête de la ville de Gaza, décidée par Benjamin Netanyahu, un plan contesté à la fois par l'extrême-droite au sein du gouvernement et les familles des otages, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit en pleine vague de chaleur dans le "miroir d'eau" de Bordeaux le 8 août ( AFP / Philippe LOPEZ )
    La moitié sud du pays suffoque sous la canicule
    information fournie par AFP 10.08.2025 11:08 

    La vague de chaleur en cours depuis vendredi s'est étendue dimanche à la moitié sud du pays, avec plus de 40 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France, des Pyrénées-Atlantiques au Jura et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes. Le thermomètre ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'un coeur tracé dans un champ de maïs transformé en labyrinthe à Soultz, dans le Haut-Rhin, le 6 août 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    En Alsace, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac
    information fournie par AFP 10.08.2025 10:01 

    Grand blond au franc sourire, cheveux en chignon, Lucas Kessler a réalisé son "rêve de gosse": il a installé deux labyrinthes géants dans ses champs de maïs à Soultz (Haut-Rhin), dans le but de "changer la vision des gens sur la profession". Au pied des Vosges, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank