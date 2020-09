Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Journée test avec la manifestation des Gilets jaunes Reuters • 12/09/2020 à 11:37









FRANCE: JOURNÉE TEST AVEC LA MANIFESTATION DES GILETS JAUNES PARIS (Reuters) - La première manifestation de rentrée des Gilets jaunes, samedi à Paris et dans plusieurs grands villes de province, a valeur de test pour le gouvernement, qui redoute plus que tout une nouvelle flambée de violence sur les Champs-Elysées où tout rassemblement a été interdit. Deux manifestations ont toutefois été autorisées à Paris hors du périmètre des Champs-Elysées par la préfecture de police de Paris (PPP). "Il ne peut pas y avoir sur les Champs de destruction et de chaos", a déclaré sur BFMTV le préfet de police Didier Lallemant, appelant à la "sérénité" alors que l'activité des commerces de l'avenue a été fortement perturbée lors des précédentes éditions de ces manifestations, émaillées de violences et de destructions. La préfecture de police a annoncé sur son compte Twitter avoir procédé à 52 interpellations et 17 verbalisations à 10 heures dans le cadre de cette manifestation, où elle mobilisera notamment 160 motos des brigades de la répression de l'action violente (BRAV-M). Alors que d'autres rassemblements sont également prévues en province, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait présenté la veille les grandes lignes de la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre du gouvernement, qui doit permettre de garantir à la fois la sécurité et le droit de manifester. Dès ce samedi, les forces de l'ordre utiliseront ainsi une nouvelle grenade défensive, dite de désencerclement (GMD), censée être moins dangereuse que la précédente et dont l'emploi sera encadré par des "superviseurs". (Jean-Michel Bélot)

