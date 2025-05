France: inflation à 0,8% en avril sur un an, selon le chiffre définitif de l'Insee

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en avril sur un an, comme en mars et février, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par l'Insee, qui a revu en légère hausse son estimation de l'inflation sur un mois, à +0,6%.

Sur un an, la baisse des prix de l'énergie (-7,8% après -6,6% en mars) a été compensée par la hausse des prix des services (+2,4% après +2,3%) et de l'alimentation (+1,2% après +0,6%). Les prix des produits manufacturés évoluent, eux, au même rythme qu'en mars (-0,2%), comme ceux du tabac (+4,1%).

Sur un mois, l'Insee avait d'abord estimé la hausse des prix en avril à 0,5%, avant de la revoir finalement à 0,6%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a augmenté de 0,7% en avril sur un mois (après +0,2% en mars), et de 0,9% sur un an, comme en mars et février, selon l'Institut national de la statistique.

Après avoir atteint un pic à +6,3% sur un an en février 2023 du fait notamment des conséquences de la guerre en Ukraine, l'indice des prix à la consommation évolue en dessous de 2% en glissement annuel depuis août dernier.

Le ralentissement très net des prix, en France et dans l'ensemble de la zone euro, a permis à la Banque centrale européenne de baisser ses taux pour la sixième fois d'affilée en avril.

Et le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a estimé cette semaine qu'une nouvelle baisse des taux pourrait avoir lieu avant l'été.