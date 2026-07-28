France/Incendies-Des reprises de feux en Gironde mais l'incendie reste stabilisé - préfète

Il y a eu 14 reprises de feux en Gironde et les campings de Lacanau ont été préventivement évacués, avec 4.000 touristes affectés, mais l'incendie n'a pas progressé ce mardi, même s'il ne faut pas crier victoire, a déclaré la préfète de la Gironde Sophie Brocas.

"Le feu est toujours stabilisé, n'est pas fixé, mais ça veut dire qu'il ne progresse pas. On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu - c'est très important - sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu", a-t-elle déclaré lors d'un point presse.

"La situation reste compliquée, nous ne sommes pas sortis d'affaire", a ajouté Sophie Brocas, notant que la Gironde repassera mercredi en vigilance canicule orange et qu'il y a aura des vents de 40 km/h.

Pour les pompiers, la règle des trois 30 - température de l'air supérieure à 30°, vitesse de vent supérieure à 30 km/h et taux d'humidité de l'air inférieure à 30% - caractérise des conditions particulièrement propices au feux de forêt.

Les incendies en France ont ravagé une étendue record de 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale et dans les seuls départements de la Gironde et des Landes, 42.000 hectares sont partis en fumée, soit près de deux fois plus qie lors des incendies en 2022.

Outre l'ampleur des dégâts, le feu en Gironde se comporte de manière inédite pour les secours, avec notamment la formation du tout premier pyrocumulonimbus, ou "orage de feu", jamais observé dans l'Hexagone.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten)