information fournie par Reuters • 23/04/2026 à 09:48

France: Hausse du climat des affaires dans l'industrie en avril

Vue générale de la Tour Eiffel et du quartier financier et d'affaires de La Défense

‌Le climat ​des affaires dans l'industrie en ​France a progressé ​plus que ⁠prévu en avril ‌par rapport au mois ​précédent, ‌montre l'enquête ⁠mensuelle de conjoncture publiée jeudi ⁠par l'Insee.

L'indicateur ‌du climat ⁠des affaires ‌dans ⁠le secteur atteint 100 ⁠points ‌en avril après ​99 ‌en mars (non révisé).

Les analystes ​interrogés par ⁠Reuters tablaient en moyenne sur 99 points en avril.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)