France: Hausse du climat des affaires dans l'industrie en avril

Vue générale de la Tour Eiffel et du quartier financier et d'affaires de La Défense
Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé plus que prévu en avril par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.
L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 100 points en avril après 99 en mars (non révisé).
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 99 points en avril.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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