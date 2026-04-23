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France: Hausse du climat des affaires dans l'industrie en avril
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:48

Vue générale de la Tour Eiffel et du quartier financier et d'affaires de La Défense

Vue générale de la Tour Eiffel et du quartier financier et d'affaires de La Défense

‌Le climat ​des affaires dans l'industrie en ​France a progressé ​plus que ⁠prévu en avril ‌par rapport au mois ​précédent, ‌montre l'enquête ⁠mensuelle de conjoncture publiée jeudi ⁠par l'Insee.

L'indicateur ‌du climat ⁠des affaires ‌dans ⁠le secteur atteint 100 ⁠points ‌en avril après ​99 ‌en mars (non révisé).

Les analystes ​interrogés par ⁠Reuters tablaient en moyenne sur 99 points en avril.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)

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