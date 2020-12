Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Giscard a été inhumé à Authon, dans l'intimité familiale Reuters • 05/12/2020 à 14:22









FRANCE: GISCARD A ÉTÉ INHUMÉ À AUTHON, DANS L'INTIMITÉ FAMILIALE AUTHON (Loir-et-Cher) (Reuters) - L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing a été inhumé samedi dans la stricte intimité familiale, à Authon (Loir-et-Cher), lors d'une cérémonie qui n'a rassemblé que quelques personnes. Le cercueil de l'ancien chef de l'Etat, recouvert d'un drapeau français et d'un drapeau européen, a été porté en l'église d'Authon puis inhumé dans un terrain privé à l'issue d'une cérémonie en présence de membres de la famille, parmi lesquels la veuve de l'ancien président, Anne-Aymone Giscard d'Estaing, leur fille Valérie-Anne et leurs fils Henri et Louis. Président de la république de 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi des suites du COVID-19 à l'âge de 94 ans. Hospitalisé en septembre dernier à l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, il avait de nouveau été admis à l'hôpital en octobre, à Tours (Indre-et-Loire). Partisan de l'intégration européenne, Valéry Giscard d'Estaing a contribué à moderniser la société française dans les années 1970. Alors qu'il avait refusé "par pudeur" qu'un hommage national lui soit rendu, un jour de deuil national sera observé mercredi en son honneur. Les restrictions liées au coronavirus limitaient par ailleurs à 30 le nombre de personnes autorisées à assister à son enterrement. (Stéphane Mahé et Benjamin Mallet)

