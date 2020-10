Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Gérard Larcher réélu président du Sénat, conforté à droite Reuters • 01/10/2020 à 16:51









FRANCE: GÉRARD LARCHER RÉÉLU PRÉSIDENT DU SÉNAT, CONFORTÉ À DROITE PARIS (Reuters) - Le sénateur Les Républicains (LR) Gérard Larcher a été largement réélu jeudi à la présidence du Sénat dont l'ancrage à droite a été conforté lors des élections de dimanche dernier. Celui qui dirige la chambre haute depuis 2014, après l'avoir présidée entre 2008 et 2011, a été réélu au "perchoir" avec 231 voix dans une assemblée qui compte 348 membres. "Nous sommes une assemblée de liberté où chaque voix est respectée et croyez-moi, j'en serai le garant", a dit Gérard Larcher dans son allocution de président réélu. Le retour d'un groupe écologiste, après trois ans d'absence, est la seule nouveauté du scrutin indirect de dimanche qui a renouvelé la moitié du Sénat, soit 172 sièges. Fort d'une douzaine de membres, ce groupe "vert" sera dirigé par le sénateur de l'Isère Guillaume Gontard. Bruno Retailleau a été reconduit à la tête du puissant groupe LR, qui comptera environ 150 membres contre 144 auparavant, de même que Patrick Kanner à la présidence du groupe du Parti socialiste, deuxième de l'assemblée avec une soixantaine d'élus. Peu de changement du côté de La République en marche, qui a reconduit à sa tête le sénateur de Côte d'Or François Patriat, un proche d'Emmanuel Macron. Rebaptisé Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), le groupe pourrait compter 25 membres contre 23 auparavant. Le nom et la composition des groupes seront officialisés mardi prochain. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

