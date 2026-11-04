information fournie par Boursorama avec AFP • 04/11/2026 à 11:38

France : fort recul de l'activité du secteur privé en octobre (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité s'est contractée dans le secteur des services en France en octobre, reflétant une forte détérioration de la demande et une baisse des nouvelles affaires sur fond de craintes quant à la situation politique, selon l'indice PMI composite publié mercredi par S&P Global.

"Bien qu'aguerries au climat d'instabilité politique, les entreprises françaises s'inquiètent du fort degré d'incertitude engendré par l'approche des élections présidentielles de 2027", résume Joe Hayes, économiste de S&P Global, cité dans le communiqué.

L'indice de l'activité du secteur privé s'est établi à 46,2 en octobre, contre 51,1 en septembre. Il s'agit d'une baisse marquée, la plus importante depuis le mois de mai, relève S&P Global.

Un indice supérieur à 50 signale au contraire une hausse de l'activité.

L'enquête s'appuie sur les données issues d'un panel de quelque 400 entreprises du secteur des services.

Ces dernières rapportent des incertitudes concernant la situation politique, le climat géopolitique, et la crise énergétique, qui pèsent sur la confiance des entreprises, détaille l'agence.

Cela s'accompagne d'un affaiblissement de la demande et d'une "frilosité des clients" qui s'illustre par de nombreux reports de décision, d'après les chefs d'entreprises interrogés.

L'emploi recule également pour un sixième mois consécutif, une "tendance fréquemment attribuée à des restructurations, à des départs en retraite ainsi qu'au non renouvellement de contrats à durée déterminée", indique S&P Global.

Pour la première fois depuis avril 2020, une majorité de répondants (soit près de 30% d'entre-eux) s'attend à une baisse de leur activité dans les 12 prochains mois.

Les tensions sur les prix restent en outre élevées dans le secteur des services, selon l'enquête.