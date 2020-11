Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Feu vert au rachat de magasins Leader Price (groupe Casino) par Aldi Reuters • 17/11/2020 à 16:51









FRANCE: FEU VERT AU RACHAT DE MAGASINS LEADER PRICE (GROUPE CASINO) PAR ALDI PARIS (Reuters) - L'Autorité de la concurrence française a annoncé mardi autoriser le rachat de 554 magasins Leader Price et deux magasins Casino par le groupe allemand Aldi, sous réserve que neuf magasins soient cédés. Le groupe français de distribution Casino avait annoncé le 20 mars dernier avoir signé un accord avec Aldi sur cette cession de magasins et d'entrepôts pour un montant de 735 millions d'euros. (Jean-Michel Bélot)

