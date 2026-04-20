France: Elon Musk ne s'est pas présenté à sa convocation par la justice

L'illustration montre l'application X
L'homme d'affaires Elon Musk, propriétaire de la plateforme X depuis qu'il l'a rachetée en 2022, ne s'est pas présenté à sa convocation lundi devant la justice, a fait savoir le parquet de Paris.
Le milliardaire, fondateur du constructeur automobile Tesla et de la société aérospatiale SpaceX, était convoqué pour une audition "libre" dans le cadre d'une enquête lancée l'an dernier sur le réseau social X et son assistant d'IA, Grok.
Cette enquête porte sur des faits de "complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique", de "contestation de crime contre l'humanité" ou encore d'une "administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée".
Début février, une perquisition avait été menée au siège parisien de X et des convocations avaient été envoyées "aux fins d'auditions libres" à Elon Musk ainsi qu'à l'ancienne directrice générale du réseau social Linda Yaccarino et à des salariés du groupe pour la semaine du 20 avril.
Le ministère public "prend acte de l’absence des premières personnes convoquées", indique lundi le parquet dans un communiqué, ajoutant que "leur présence ou leur absence n'est pas un obstacle à la poursuite des investigations".
Après les perquisitions de son siège en France, X avait dénoncé une "enquête pénale reposant sur des motivations politiques" et dit réfuter "catégoriquement avoir commis la moindre infraction".
(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Juliette Jabkhiro, édité par Benoit Van Overstraeten)
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