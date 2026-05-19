France-Edouard Philippe visé par une enquête du PNF pour détournement de fonds public

Le Parquet national financier a annoncé mardi l'ouverture d'une information judiciaire pour détournements de fonds publics notamment contre Edouard Philippe, maire du Havre et candidat à l'élection présidentielle de 2027.

L'ouverture de l'enquête fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs de harcèlement moral, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt et concussion contre l'édile de la ville normande et deux de ses proches.

"Edouard Philippe prend acte de l’ouverture d’une information judiciaire. Il l’apprend par la presse. Et il répondra bien évidemment à toutes les questions que posera la justice comme il l’a toujours fait de façon très sereine", selon l'entourage de l'ancien Premier ministre.

(Rédigé par Zhifan Liu)