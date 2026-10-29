France-Edouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté - AFP

Edouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle de 2027, a été placé jeudi sous le statut de témoin assisté dans l'information judiciaire ouverte en mai dernier notamment pour détournement de fonds publics au sein de la communauté d'agglomération du Havre, ville dont il est maire, rapporte l'Agence France-Presse citant des sources proches du dossier.

L'ancien Premier ministre a été entendu toute la journée par deux juges d'instruction financiers, qui l'avaient convoqué pour l'entendre comme témoin assisté, un statut moins incriminant qu'une mise en examen.

"Edouard Philippe se félicite de cette décision favorable qui confirme qu'il n'y a rien à lui reprocher dans cette affaire", a réagi son avocat, Emmanuel Marsigny, auprès de l'AFP.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)