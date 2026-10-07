France-Dix millions de barils de gazole libérés des réserves pour baisser les prix à la pompe-Lecornu

(Actualisé tout du long avec déclarations, contexte)

La France va libérer 10 millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques avec l'objectif d'agir sur les prix à la pompe, qui devraient ainsi "mécaniquement baisser" de 12 centimes à 18 centimes d'euro par litre de gazole, a déclaré mercredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Cette annonce intervient après que les pays du G7 sont convenus la semaine dernière de libérer 100 millions de barils de produits pétroliers de leurs réserves stratégiques dans un délai de quatre mois - une mesure mentionnée mercredi par le chef du gouvernement français, de même que les efforts diplomatiques engagés par le président Emmanuel Macron pour "sécuriser des approvisionnements" en hydrocarbures.

Dans ce cadre, le gouvernement va mettre "10 millions de barils de gazole issus de nos stocks à la disposition des distributeurs en France", une opération "prévue sur trois mois", a dit Sébastien Lecornu lors d'une allocution depuis Matignon.

"Nous allons utiliser (ces réserves) de manière nouvelle, pour agir sur les prix", a-t-il poursuivi. "Le gazole concerné a été acheté avant la flambée des cours. Il sera mis à disposition au prix de revient de ces stocks, ce qui permet mécaniquement de baisser les prix à la pompe, dans un ordre de grandeur évalué entre 12 et 18 centimes par litre de gazole".

"Cette baisse bénéficiera à tous ceux qui achètent du gazole et s'ajoutera aux aides existantes", a ajouté le Premier ministre.

S'il a assuré comprendre "la demande de baisse massive des taxes", Sébastien Lecornu a déclaré que le pays ne pouvait "pas rouvrir les mêmes dépenses à chaque crise (...) surtout avec des taux d'intérêt plus élevés". "Il faut utiliser les moyens dont nous disposons", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a annoncé le mois dernier que la France allait envoyer des moyens militaires en Arabie saoudite afin de protéger un site crucial pour les exportations d'hydrocarbures.

Le chef de l'Etat a également tenté alors de défendre les choix du gouvernement face aux hausses des prix de l'énergie, "due à des conditions géopolitiques", a-t-il dit lors d'une interview télévisée.

(Rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)