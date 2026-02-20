France-Deux mineurs interpellés dans le Nord pour un projet d'action violente

Deux mineurs âgés de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord et placés en garde à vue pour un projet d'action violente d'inspiration djihadiste qui aurait pu viser un centre commercial ou une salle de concert, a déclaré vendredi le parquet national antiterroriste (PNAT), confirmant une information du Parisien.

L'un des deux mineurs, "nourrissant une forme de fascination pour la propagande et les figures djihadistes, a reconnu avoir projeté de commettre une action violente dont la cible aurait pu être un centre commercial ou une salle de concert" à l'aide d'une arme à feu "qu'il envisageait de dérober", a dit le PNAT.

"Il a également admis avoir acquis des produits chimiques en vue de réaliser à son domicile des tests de combustion", a-t-il ajouté.

L'autre mineur est "soupçonné d'avoir contribué à renforcer ses convictions radicales violentes", a précisé le PNAT.

Le PNAT, qui a ouvert une information judiciaire, a requis leur mise en examen et le placement en détention provisoire du premier d'entre eux.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec Alain Acco)