France-Des réfrigérateurs de centaines de supermarchés déréglés par une cyberattaque

Les systèmes de réfrigération de plusieurs centaines de supermarchés Intermarché et U ont été piratés dans la nuit de dimanche à lundi en France, ont déclaré ces acteurs de la grande distribution, ajoutant que l'incident les avait contraints à jeter des aliments.

Le Groupement Mousquetaires, propriétaire de l'enseigne Intermarché, a précisé qu'environ 150 de ses magasins avaient subi cette attaque, expliquant que la température des réfrigérateurs affectés avait été montée à 50 degrés pendant six heures.

Les aliments qui se trouvaient dans ces réfrigérateurs ont été jetés pour éviter tout risque sanitaire, a poursuivi le groupe.

Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, sur la plate-forme X, a également dit que des magasins U avaient été l'objet de cette attaque.

"Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra permettre de faire toute la lumière sur cette attaque", a-t-il ajouté.

"S'attaquer à des équipements essentiels à la conservation des produits frais et à l'approvisionnement alimentaire des Français est d'une extrême gravité et est inédit. C'est inacceptable", a poursuivi Dominique Schelcher.

Le parquet de Paris a dit mener une enquête sur une "cyberattaque d'ampleur touchant les réfrigérateurs connectés de plusieurs grands magasins de distribution alimentaire sur tout le territoire français".

Cette enquête doit permettre de "recenser les victimes et d'établir le lien avec les dégâts rapportés par celles-ci en termes de pertes de denrées alimentaires et de départs de feu", poursuit le parquet.

(Léo Marchandon, version française Benoit Van Overstraeten)