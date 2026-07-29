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France: Décès de Kavinsky, figure de la French Touch et auteur de "Nightcall"
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:49
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Le DJ français Kavinski lors de la « Fête de la Musique »

Le DJ français Kavinski lors de la « Fête de la Musique »

Le DJ ‌français Kavinsky, figure de la French Touch, est décédé ​mardi à l'âge de 50 ans, a confirmé mercredi le parquet de Paris.

Le musicien, de son vrai nom ​Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi ​soir, précise le parquet. Il ⁠allait avoir 51 ans le 31 juillet.

"Une enquête ‌en recherche des causes de la mort est ouverte afin de déterminer l’origine du décès, ​aucun élément suspect ‌n’ayant été découvert sur place par les ⁠services primo-intervenants. Les investigations sont en cours", précise le parquet.

L'artiste avait gagné une renommée internationale avec son EP "Nightcall", ⁠sorti en ‌2010 et produit par l'un des membres ⁠des Daft Punk. "Nightcall" et son thème envoûtant figurent ‌sur la bande originale du film "Drive" de Nicolas ⁠Winding Refn (2011), qui l'a popularisé.

Le titre avait ⁠été repris par ‌la chanteuse belge Angèle aux côtés de Kavinsky et ​Phoenix lors de la ‌cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris au Stade de France, ​en août 2024.

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a rendu hommage à une voix ⁠des "plus singulières".

"Du film 'Drive' aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur 'Nightcall'. À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières", a-t-elle écrit sur X.

(Rédigé par Sophie Louet, ​avec Inti Landauro)

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1 commentaire

  • 16:24

    dieu ou diable est son âme selon ses mérites

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