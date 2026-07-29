France: Décès de Kavinsky, figure de la French Touch et auteur de "Nightcall"

Le DJ français Kavinski lors de la « Fête de la Musique »
Le DJ français Kavinsky, figure de la French Touch, est décédé mardi à l'âge de 50 ans, a confirmé mercredi le parquet de Paris.
Le musicien, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi soir, précise le parquet. Il allait avoir 51 ans le 31 juillet.
"Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte afin de déterminer l’origine du décès, aucun élément suspect n’ayant été découvert sur place par les services primo-intervenants. Les investigations sont en cours", précise le parquet.
L'artiste avait gagné une renommée internationale avec son EP "Nightcall", sorti en 2010 et produit par l'un des membres des Daft Punk. "Nightcall" et son thème envoûtant figurent sur la bande originale du film "Drive" de Nicolas Winding Refn (2011), qui l'a popularisé.
Le titre avait été repris par la chanteuse belge Angèle aux côtés de Kavinsky et Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris au Stade de France, en août 2024.
La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a rendu hommage à une voix des "plus singulières".
"Du film 'Drive' aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur 'Nightcall'. À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières", a-t-elle écrit sur X.
(Rédigé par Sophie Louet, avec Inti Landauro)
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