FRANCE: DÉBUT DE LA DÉPOSE DU GRAND ORGUE DE NOTRE-DAME DE PARIS PARIS (Reuters) - La dépose du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris a débuté lundi en vue de son nettoyage et de sa restauration, dans le cadre des travaux entrepris après l'incendie qui a ravagé l'édifice. L'instrument n'a pas été endommagé par le feu le 15 avril 2019 mais il est recouvert de poussières de plomb et certaines parties ont souffert des variations thermiques. "C'est absolument un miracle que cet orgue soit encore entier mais il est plein de poussière. Evidemment, il faut tout décontaminer, puis restaurer après ça", a déclaré Olivier Latry, organiste titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris, sur Europe 1. Le chantier devait débuter par la dépose des claviers avant le démontage des 8.000 tuyaux, dont certains mesurent jusqu'à 10 mètres et qui en font le plus grand instrument de France par le nombre de jeux. Il devrait durer jusqu'à la fin de l'année. (Geert De Clercq et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

