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France: croissance nulle au 2e trimestre, après un recul au premier trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 28/08/2026 à 09:32
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( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La croissance en France a été nulle au deuxième trimestre, a annoncé vendredi dans ses résultats détaillés l'Insee, qui a revu en baisse sa première estimation d'une croissance de 0,2% entre avril et juin.

L'Insee a aussi révisé en baisse ses chiffres pour le premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2%, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui donnait jusque-là une baisse de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année.

Ces révisions "s’expliquent par la prise en compte de la situation encore plus dégradée de la production agricole par rapport aux informations disponibles fin juillet, ainsi que des prix dans les services marchands qui n’étaient pas intégralement connus fin juillet et qui se sont avérés plus dynamiques qu'anticipés, en particulier dans les services de transports", a précisé l'Insee dans un communiqué.

Dans le détail, la consommation des ménages a rebondi au deuxième trimestre (+0,3% après -0,3%), a précisé l'Insee.

L'investissement a reculé légèrement (-0,3% après -0,8%), tandis que les dépenses de consommation des administrations publiques ont augmenté (+0,4% après +0,3%)

Au total, la demande intérieure (hors stocks) a contribué légèrement à la croissance du PIB, à hauteur de +0,2 point (après -0,3 point).

Les exportations sont reparties nettement à la hausse (+2,9% après -3,0%), en particulier dans l’aéronautique. Les importations ont rebondi plus modérément (+1,1 % après -0,6%).

Au total, la contribution du commerce extérieur à l’évolution du PIB a été positive (+0,6 point après -0,9 point).

Parallèlement, le pouvoir d'achat des ménages par unité de consommation a reculé nettement sur le trimestre (-0,5% après -0,1%).

Le taux d’épargne des ménages a fléchi fortement, sous l'effet combiné de l’accélération de leur consommation et du recul de leur pouvoir d’achat. Il s'est établi à 17,2%, après 17,9% au premier trimestre.

Depuis le début de l'année, l'acquis de croissance est de 0,3%, précise l'Insee. La demande intérieure hors stocks y contribue pour 0,2 point, le commerce extérieur à hauteur de 0,2 point et la variation de stocks négativement pour 0,1 point.

1 commentaire

  • 09:46

    Pas de croissance du PIB, baisse sensible du pouvoir d'achat, signifie dossier de la dette publique encore plus compliqué.

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