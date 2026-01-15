 Aller au contenu principal
France-Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:57

Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump.

Ce conseil est aussi convoqué alors que la France, avec les autres pays occidentaux, a vivement condamné la répression du mouvement de contestation en Iran.

Emmanuel Macron a déclaré sur X avoir "décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l'Opération Endurance Arctique".

Le président français prononcera un discours aux armées ce jeudi à 12h30 (11h30 GMT).

D'autres pays européens comme l'Allemagne, la Suède et la Norvège ont aussi entrepris de déployer des troupes au Groenland pour afficher leur soutien au Danemark et à l'île Arctique face aux menaces formulées par Donald Trump de prise de contrôle du territoire par les Etats-Unis.

Une réunion organisée mercredi à la Maison blanche entre chefs des diplomaties du Danemark, du Groenland et des Etats-Unis en présence du vice-président américain JD Vance a permis de constater des "divergences fondamentales" entre participants, a dit le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

(John Irish, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Groenland
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

