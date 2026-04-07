France-Collision entre un TGV et un poids lourd dans le Pas-de-Calais, le conducteur du train tué, 13 blessés

(Actualisé avec communiqués de la préfecture et de la SNCF)

Une collision survenue mardi matin entre un TGV et un poids lourd sur un passage à niveau à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a fait un mort, le conducteur du train, et 13 blessés dont deux graves, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais.

L'accident s'est produit à 07h25 (05h25 GMT) entre le train à grande vitesse 7304 qui effectuait la liaison Dunkerque-Paris et le véhicule, précise-t-elle dans un communiqué. Le camion transportait du matériel militaire, déclare la SNCF dans un communiqué distinct.

Sur les treize blessés, deux sont en urgence absolue, 11 en urgence relative, indique la préfecture. Au total, "243 personnes sont impliquées" dans l'accident.

Près de 150 membres des forces de sécurité et de secours ont été mobilisés.

La SNCF indique sur son site internet que la circulation a été interrompue entre Béthune et Lens dans les deux sens à la suite de l'accident. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir "au moins jusqu'à la fin de la journée". Six bus ont été affrétés par la SNCF pour le transport des passagers du train accidenté.

Des photos de la collision postées sur les réseaux sociaux montrent un poids lourd bleu, cabine renversée, ainsi que l'avant et la cabine du conducteur du TGV totalement emboutis.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, et le PDG de la SNCF, Jean Castex, étaient attendus sur place.

(Rédigé par Sophie Louet, avec Inti Landauro, édité par Benjamin Mallet)