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France/Canicule-Météo France n'exclut pas d'étendre encore la vigilance rouge mardi
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:12

Météo France n'exclut pas d'étendre encore sa vigilance rouge canicule à d'autres départements du pays mardi, une situation qui concerne désormais 45 départements, soit 14 de plus que dimanche, lit-on dans son dernier bulletin en date publié lundi.

"Ce lundi après-midi, les températures gagnent encore un à deux degrés par rapport à la journée de dimanche et atteignent des niveaux exceptionnellement élevés sur la majeure partie du territoire, y compris sur la Bretagne et une partie sud de la basse Normandie où l'on gagnera cinq à dix degrés par rapport à la veille", poursuit Météo France.

Selon le service météorologique, les températures les plus élevées, pouvant aller par endroits à 43 degrés, sont attendues entre Pays-de-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine, ajoutant qu'il fera généralement de 36 à 40°C ailleurs "hors zones littorales".

En plus de peut-être faire passer en vigilance rouge une partie des 54 départements actuellement en vigilance orange, Météo France n'exclut pas non plus de faire passer les sept départements encore en vigilance jaune - Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Lozère, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales - en vigilance orange.

"Les températures resteront globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", souligne Météo France.

Près de 2.700 établissements scolaires à travers le pays sont restés fermés ou ont aménagé leurs horaires ce lundi en raison de la canicule, qui a fait trois morts en Gironde dimanche.

L'intensité de l'actuel épisode caniculaire qui étouffe la France et une partie de l'Europe rappelle la canicule d'août 2003, qui avait provoqué la mort d'au 15.000 personnes, essentiellement des personnes âgées, en France.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

Canicule
Environnement
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