France/Canicule-La Pride reportée à Paris, d'autres événements menacés

La marche des fierté prévue samedi à Paris a été reportée à la demande de la préfecture de police qui a également demandé l'annulation du festival Solidays ainsi que celle d'une réunion d'athlétisme prévue au Stade Charlerty, au nom de la situation tendue dans les hôpitaux du fait de la canicule.

"Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premier secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sur-sollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites", déclare la préfecture dans un communiqué publié vendredi.

"Dès lors, considérant ces éléments et pour concentrer le s moyens encore disponibles pour secourir les plus vulnérables, le préfet de police a demandé aux organisateurs d'annuler leurs événements. Dans l'hypothèse où ils n'y consentiraient pas, le préfet de police les interdira par arrêté", poursuit la préfecture.

Toujours dans l'optique de ne pas surcharger encore davantage les services d'urgence, un arrêté préfectoral publié jeudi interdit la prise d'alcool sur la voie publique à compter de vendredi 12h00 (10h00 GMT) ainsi que la vente d'alcool à compter de 18h00 (16h00 GMT).

Cinquante-cinq personnes sont mortes par noyade depuis le début de l'épisode caniculaire qui étouffe la France depuis plus d'une semaine, a par ailleurs confirmé ce vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari sur franceinfo, soit 15 de plus en trois jours.

Mardi, le Premier Sébastien Lecornu avait avancé le chiffre de 40 morts, essentiellement des jeunes, depuis le 18 juin.

Dans son dernier bulletin, Météo France note que les températures "restent caniculaires" ce vendredi, avec des températures de 39°C à 41°C attendues d'Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté, à l'Ile-de-France et au Grand-Est.

Mais le prévisionniste confirme un reflux de la canicule puisqu'après avoir classé jeudi un nombre record de 72 départements en vigilance canicule rouge - niveau le plus élevé - pendant l'essentiel de la journée, ce nombre est redescendu à 61 ce jeudi à 22h00 (20h00 GMT).

Et, ce vendredi à la même heure, 11 autres départements repasseront du rouge à l'orange.

"L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays, de l'air plus frais commence à gagner par l'ouest et le nord-ouest", poursuit Météo France.

Selon Météo France, la canicule actuelle est d'une intensité similaire à celle d'août 2003, qui avait causé la mort de près de 15.000 personnes en France.

(Benoit Van Overstraeten)