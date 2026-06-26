 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France/Canicule-La Pride reportée à Paris, d'autres événements menacés
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 11:11

La marche des fierté prévue samedi à Paris a été reportée à la demande de la préfecture de police qui a également demandé l'annulation du festival Solidays ainsi que celle d'une réunion d'athlétisme prévue au Stade Charlerty, au nom de la situation tendue dans les hôpitaux du fait de la canicule.

"Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premier secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sur-sollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites", déclare la préfecture dans un communiqué publié vendredi.

"Dès lors, considérant ces éléments et pour concentrer le s moyens encore disponibles pour secourir les plus vulnérables, le préfet de police a demandé aux organisateurs d'annuler leurs événements. Dans l'hypothèse où ils n'y consentiraient pas, le préfet de police les interdira par arrêté", poursuit la préfecture.

Toujours dans l'optique de ne pas surcharger encore davantage les services d'urgence, un arrêté préfectoral publié jeudi interdit la prise d'alcool sur la voie publique à compter de vendredi 12h00 (10h00 GMT) ainsi que la vente d'alcool à compter de 18h00 (16h00 GMT).

Cinquante-cinq personnes sont mortes par noyade depuis le début de l'épisode caniculaire qui étouffe la France depuis plus d'une semaine, a par ailleurs confirmé ce vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari sur franceinfo, soit 15 de plus en trois jours.

Mardi, le Premier Sébastien Lecornu avait avancé le chiffre de 40 morts, essentiellement des jeunes, depuis le 18 juin.

Dans son dernier bulletin, Météo France note que les températures "restent caniculaires" ce vendredi, avec des températures de 39°C à 41°C attendues d'Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté, à l'Ile-de-France et au Grand-Est.

Mais le prévisionniste confirme un reflux de la canicule puisqu'après avoir classé jeudi un nombre record de 72 départements en vigilance canicule rouge - niveau le plus élevé - pendant l'essentiel de la journée, ce nombre est redescendu à 61 ce jeudi à 22h00 (20h00 GMT).

Et, ce vendredi à la même heure, 11 autres départements repasseront du rouge à l'orange.

"L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays, de l'air plus frais commence à gagner par l'ouest et le nord-ouest", poursuit Météo France.

Selon Météo France, la canicule actuelle est d'une intensité similaire à celle d'août 2003, qui avait causé la mort de près de 15.000 personnes en France.

(Benoit Van Overstraeten)

Canicule
Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank