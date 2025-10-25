France/Budget-Les députés s'attaquent à l'examen de la taxe "Zucman"

(Actualisé avec déclaration de Zucman, Marine Le Pen et Eric Coquerel)

Les députés continuent samedi de débattre de la partie recettes du budget 2026 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec, à l'ordre du jour notamment, l'examen de la taxe "Zucman" sur les très hauts patrimoines défendue par la gauche, qui demande des mesures de "justice fiscale", mais rejeté par la droite et le bloc central.

Le projet de budget, qui prévoit de ramener le déficit budgétaire à 4,7% du produit intérieur brut (PIB), après 5,4% en 2025, a vu son volet "recettes" rejeté vendredi en commission des Finances de l'Assemblée, mettant au jour les dissensions persistantes sur le sujet.

Les députés ont voté vendredi le maintien d'une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus jusqu'à ce que le déficit budgétaire de la France revienne sous les 3%.

La taxe "Zucman" sur les très hauts partisans devrait cristalliser les débats entre ses partisans à gauche et ses détracteurs à droite et au sein du bloc central, hostiles à toute hausse d'impôts. La mesure a déjà été retoquée en commission des finances.

Le Parti socialiste (PS) a brandi vendredi la menace d'une censure du gouvernement Lecornu II, exigeant des mesures de "justice sociale".

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a appelé vendredi à "taper sur les ultra-riches et sur les super-héritages" et averti que sans "évolution sensible sur le texte" dans les prochaines heures, "ce serait terminé".

Pour tenter de trouver un compromis face à un bloc central et une droite opposés à l'idée d'une taxe "Zucman", le PS a déposé un amendement jeudi proposant d'instaurer "un impôt minimum sur les très hauts patrimoines" qui excèdent 10 millions d'euros.

Une version édulcorée du projet porté par l'économiste Gabriel Zucman, qui préconisait une imposition de 2% sur des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros.

PAS DE SOUTIEN DU RN A LA TAXE "ZUCMAN"

L'économiste dit se "(réjouir) que le principe de l'impôt plancher (...) soit un acquis", au micro de Franceinter, mais met en garde à ne pas reproduire les erreurs du passé.

"Sur les modalités, on peut avoir une discussion, mais j'alerte sur ce que nous apprend l'expérience historique et internationale : dès qu'on introduit des exonérations, on lance la machine à optimisation", a poursuivi Gabriel Zucman.

La cheffe de file des députés Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a déclaré que son parti ne "soutiendra pas" le texte "rédigé tel que le PS veut le rédiger".

"Nous ne la soutiendrons que si elle correspond exactement à l’impôt sur la fortune financière que nous avons proposé, c’est-à-dire en retirant la résidence principale ou la résidence unique de cet impôt", a déclaré à des journalistes Marine Le Pen, lors d'un déplacement dans les Vosges.

Avant l'ouverture des débats, le Premier ministre Sébastien Lecornu a défendu vendredi devant les députés un "budget de transition" qui "n’a pas vocation à tout régler", appelant les élus à débattre "jusqu'au bout".

"L'idée que cette Assemblée, telle qu'elle est aujourd'hui, pourrait influer le budget du gouvernement qui est déjà un budget catastrophique d'un point de vue social vert un mieux qui nous permettrait de le voter pour moi c'est ça ne correspond pas à la réalité de l'assemblée", a affirmé sur BFM TV le député LFI Eric Coquerel.

Les députés travailleront une partie du week-end et chaque voix comptera dans un hémicycle fragmenté où chaque mesure sera âprement disputée.

Un vote solennel est prévu le 4 novembre, avant l'examen du texte au Sénat, où la droite est majoritaire.

Les débats interviennent alors que Moody's a revu vendredi à la baisse ses perspectives sur la note souveraine de la France, une semaine après que S&P Global Ratings a abaissé de façon inattendue sa note de crédit et un mois après une mesure similaire de Fitch.

(Reportage par Zhifan Liu)