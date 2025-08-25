France-Bayrou va solliciter un vote de confiance au Parlement le 8 septembre

Le Premier ministre François Bayrou a annoncé lundi qu'il convoquerait le 8 septembre le Parlement en session extraordinaire où cours de laquelle il compte engager la responsabilité du gouvernement.

Confronté à une rentrée politique et sociale périlleuse qui le verra défendre le budget 2026 au Parlement, le chef du gouvernement a défendu un exercice de "clarification" indispensable face à l'urgence d'assainir les dépenses publiques.

"Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement", a dit François Bayrou lors d'une conférence de presse.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)