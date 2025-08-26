 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: Baisse inattendue de la confiance des ménages en août
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 09:02

Des personnes font leurs courses sur un marché local à Nantes

(Reuters) -L'indice de confiance des ménages en France a légèrement baissé en août, de façon inattendue, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 87 points, ​​​​​​​après 88 points en juillet (révisé de 89 points), ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages stable à 89 points en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

