France: Baisse inattendue de la confiance des ménages en août

Des personnes font leurs courses sur un marché local à Nantes

(Reuters) -L'indice de confiance des ménages en France a légèrement baissé en août, de façon inattendue, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 87 points, ​​​​​​​après 88 points en juillet (révisé de 89 points), ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages stable à 89 points en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)