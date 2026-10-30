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France: Baisse inattendue, de 0,1%, du PIB au T3
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:41

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Le bâtiment du ministère français de l'Économie et des Finances à Paris

Le bâtiment du ministère français de l'Économie et des Finances à Paris

L'économie française ‌a, contre toute attente, reculé légèrement au troisième ​trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent, montre la première estimation publiée vendredi par ​l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la ​zone euro a baissé ⁠de 0,1% au cours de la période ‌allant de juillet à fin septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters ​attendaient en ‌moyenne une progression à +0,1%.

"La contribution du commerce ⁠extérieur à la croissance est négative ce trimestre (-0,6 point après +0,6 point) : les exportations se contractent (-1,7 % ⁠après +2,8 %), alors ‌que les importations sont quasi stables (+0,1 % ⁠après +0,9 %)", souligne l'Insee dans un communiqué.

"La demande ‌intérieure (hors stocks) contribue à l'évolution du ⁠PIB pour +0,1 point au troisième trimestre 2026", ⁠précise l'institut, ‌relevant également la contribution positive des variations de ​stocks.

L'économie française est ‌restée stable (0,0%) au cours du deuxième trimestre, après un repli de ​0,1% sur les trois premiers mois de l'année, semant le doute sur ⁠les perspectives économiques pour la fin de l'année.

La Banque de France (BdF) prévoyait une croissance de 0,1% au troisième trimestre, selon ses dernières projections publiées ce mois-ci.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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6 commentaires

  • 08:49

    lambe326 : mais qui se plaint de trop travailler ? Le problème en France, c'est la rémunération du travail. Ce n'est pas un hasard si une multitude d'ingénieurs, d'entrepreneurs, vont sous d'autres cieux...

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