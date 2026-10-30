France: Baisse inattendue, de 0,1%, du PIB au T3

Le bâtiment du ministère français de l'Économie et des Finances à Paris
L'économie française a, contre toute attente, reculé légèrement au troisième trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee.
Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro a baissé de 0,1% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression à +0,1%.
"La contribution du commerce extérieur à la croissance est négative ce trimestre (-0,6 point après +0,6 point) : les exportations se contractent (-1,7 % après +2,8 %), alors que les importations sont quasi stables (+0,1 % après +0,9 %)", souligne l'Insee dans un communiqué.
"La demande intérieure (hors stocks) contribue à l'évolution du PIB pour +0,1 point au troisième trimestre 2026", précise l'institut, relevant également la contribution positive des variations de stocks.
L'économie française est restée stable (0,0%) au cours du deuxième trimestre, après un repli de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année, semant le doute sur les perspectives économiques pour la fin de l'année.
La Banque de France (BdF) prévoyait une croissance de 0,1% au troisième trimestre, selon ses dernières projections publiées ce mois-ci.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
6 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer