France: baisse de la consommation des ménages en novembre (-0,3%)

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les dépenses de consommation des ménages français en biens sont reparties à la baisse en novembre (-0,3%) après trois mois de hausse, en suivant la tendance de la consommation d'énergie, a annoncé vendredi l'Insee.

Sur un an, les dépenses de consommation sont stables, tandis que lors des trois derniers mois mesurés (septembre à novembre), elles ont augmenté de 0,5% par rapport aux trois mois précédents.

En novembre, la baisse est principalement due à un recul des dépenses consacrées à l'énergie (-2,0%), qui représentent près d'un sixième du total.

Ce recul s'explique "à la fois par le repli de la consommation de gaz et d’électricité et par celui des dépenses en produits pétroliers", a précisé l'institut statistique national.

L'Insee observe également que "la consommation alimentaire des ménages se replie" (-0,2% en novembre après +0,3% en octobre) et celle de tabac "baisse pour le septième mois consécutif".

Le tableau est plus rassurant dans la consommation de biens fabriqués, un meilleur indicateur de la confiance des Français dans la conjoncture, représentant près de la moitié des dépenses.

L'Insee note là une "accélération": +0,4% en novembre, après +0,1% en octobre.

Cette hausse est "portée par la nouvelle augmentation des dépenses en biens durables" (+0,5%) et "le rebond de celles en habillement-textile" (+0,5%).

De même, "la consommation en biens durables augmente de nouveau" (+0,5%), grâce à "un fort rebond des achats de biens d'équipement du logement" (+1,9%).