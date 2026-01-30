 Aller au contenu principal
France: baisse de la consommation des ménages en décembre, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 08:25

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont affiché une nouvelle baisse en décembre, de 0,6% en volume, après le repli de 0,3% de novembre, en raison notamment d'un net recul de la consommation des biens fabriqués, a annoncé l'Insee vendredi.

Mais sur l'ensemble du 4e trimestre 2025, la consommation des ménages en biens s'accélère (+0,4%, après +0,1% au 3e trimestre): "la consommation des biens fabriqués augmente de nouveau, la consommation d'énergie ralentit un peu et la consommation alimentaire est stable", détaille l'Insee.

Sur le seul mois de décembre, la consommation en biens fabriqués s'est repliée de 1%, après une hausse de 0,5% en novembre.

Les dépenses en biens durables ont reculé, de 1,2%, après une hausse de 0,4% en novembre. Un repli qui s'explique par une nette baisse des achats de biens d'équipement du logement (-0,7% après +1,7% en novembre), notamment de meubles. Les achats de matériels de transports diminuent à nouveau (-0,7%, comme en novembre), notamment l'achat de véhicules neufs.

Les dépenses en habillement-textile reculent elles aussi nettement, de 2,1%, après une hausse de 1% le mois précédent. Les achats d'autres biens fabriqués sont stables, après +0,3% en novembre.

Sur l'ensemble du 4e trimestre, la consommation des biens fabriqués a augmenté de 0,5%, comme au 3e trimestre.

La consommation alimentaire diminue à nouveau, de 0,9%, après une diminution de 0,1% en novembre, en raison d'une baisse des achats de produits de produits alimentaires divers, comme ceux achetés habituellement pendant les fêtes de fin d'année, dont le chocolat.

La consommation de tabac a elle augmenté.

Sur l'ensemble du 4e trimestre, la consommation alimentaire est stable, après un recul de 1% au 3e trimestre.

Enfin, les dépenses en énergie des ménages ont affiché un rebond, de 0,8% après un recul de 2% en novembre. Une reprise expliquée par un rebond de la consommation en super sans plomb et en gasoil stimulée par des prix bas. La consommation de gaz et d'électricité, elle, a baissé pour le 2e mois consécutif, en raison de températures supérieures à la normale.

Pour le 4e trimestre, la consommation d'énergie a ralenti, affichant une hausse de 0,8%, contre +1,2% au 3e trimestre.

  • 08:54

    Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère misère !

