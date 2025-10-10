France-Aucune garantie de non-censure du PS, dit Faure

Emmanuel Macron n'a donné "aucune réponse claire" aux demandes du Parti socialiste (PS), qui ne peut donc donner aucune garantie de non-censure au futur gouvernement susceptible d'être bientôt formé, a déclaré vendredi Olivier Faure à la sortie d'une réunion à l'Elysée organisée par le président de la République.

"Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'Etat" sur les revendications portées par les socialistes, notamment au sujet des retraites, a dit le premier secrétaire du PS après cette réunion avec plusieurs formations politiques censée déboucher sur la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Au rythme où les choses vont et dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, (...) il n'y a aucune garantie de non-censure de notre part", a-t-il ajouté.

"Nous ne cherchons pas une dissolution mais nous n'en avons pas peur non plus".

