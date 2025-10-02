 Aller au contenu principal
France/Assemblée-L'Insoumis Coquerel garde la tête de la Commission des Finances, le "socle commun" récupère des présidences
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:14

Le député Eric Coquerel, de La France Insoumise (LFI) et du groupe parlementaire "Nouveau Front Populaire" (NFP)

Le député La France insoumise (LFI) Eric Coquerel a été maintenu jeudi à la tête de la commission des Finances de l'Assemblée nationale tandis que sa collègue Aurélie Trouvé a cédé sa place au député Renaissance Stéphane Travert pour la commission des Affaires économiques.

Parmi les autres changements, le député Les Républicains (LR) Philippe Juvin accède au poste de rapporteur général du Budget, en remplacement de l'élu Liot Charles de Courson.

La commission Affaires culturelles et Education, jusqu'ici présidée par la socialiste Fatiha Keloua Hachi, échoit au député LR Alexandre Portier.

Au vu de cette distribution, la gauche a accusé le "socle commun" qui unit LR et les partis "macronistes" de s'être entendu avec le Rassemblement national pour obtenir des postes.

"Ce soir, nous sommes sur des accords politiques et de courte échelle entre le 'socle commun' et le Rassemblement national. C'est assez contraire au message des électeurs il y a un an", a dit à la presse Éric Coquerel, en référence aux élections législatives de l'été 2024 qui avaient placé la gauche en tête.

Mercredi, le Rassemblement national a bénéficié du soutien du "socle commun" pour obtenir deux vice-présidences sur six au sein du Bureau de l'Assemblée nationale dont il était écarté depuis l'an dernier, alors qu'il constitue le premier groupe politique au Palais Bourbon.

Les députés RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont été élus, tandis que le "socle commun" et la gauche ont obtenu deux postes chacun.

A l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, les députés ont aussi choisi trois questeures, qui ont pour mission de surveiller les finances de l'Assemblée, et 12 secrétaires, qui vérifient notamment le bon déroulement des scrutins.

Le Parlement est dans l'attente de la nomination du gouvernement de Sébastien Lecornu, installé à Matignon le 9 septembre dernier.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)

