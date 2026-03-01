France, Allemagne et Royaume-uni menacent l'Iran si les attaques dans le Golfe continuent

La France, l'Allemagne et Royaume-uni ont dénoncé dimanche dans un communiqué conjoint les "attaques de missiles indiscriminées et disproportionnées lancées par l'Iran" contre les pays du Golfe et menacé de frapper les sites de lancement sur le sol iranien si celles-ci se poursuivent.

"Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région, potentiellement en permettant des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source", disent les trois pays européens dans un communiqué conjoint.

(John Irish, rédigé par Tangi Salaün)