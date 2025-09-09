France-100.000 manifestants attendus mercredi pour la journée "Bloquons tout"-Nunez

Quelque 100.000 manifestants sont attendus mercredi à travers la France à l'occasion de la journée de mobilisation "Bloquons tout", a annoncé mardi le préfet de Paris Laurent Nunez, qui dit craindre notamment une multitude d'opérations "coups de poing".

"Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas 100.000 personnes qui sont au même endroit (...) ça va être une pluralité d'actions, elles vont être nombreuses, elles vont être multiples", a-t-il déclaré sur le plateau de BFMTV/RMC.

Le préfet de police évoque aussi des blocages, notamment sur le périphérique parisien, les dépôts d'hydrocarbure ou encore dans les aéroports et gares de l'Hexagone.

Pour faire face à cette mobilisation, Laurent Nunez a confirmé un dispositif "exceptionnel" de 80.000 membres des forces de l'ordre déployés à l'échelle nationale.

"On a des instructions très fermes du ministre d'Etat, c'est d'empêcher tout blocage des axes d'intérêts essentiels. Et donc il y aura des interventions systématiques des forces de sécurité intérieure pour débloquer et interpeller", a-t-il déclaré.

Le mouvement "Bloquons tout", organisé sur les réseaux sociaux par divers groupes aux objectifs disparates, est comparé à celui des Gilets jaunes qui a éclaté en 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant et du coût de la vie.

Cette journée de mobilisation intervient alors que le gouvernement de François Bayrou est tombé après avoir perdu lundi un vote de confiance à l'Assemblée nationale.

L'intersyndicale n'a pas soutenu officiellement le mouvement "Bloquons tout" mais a appelé de son côté à une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre.

Certains syndicats, notamment cheminots, ont néanmoins appelé à cesser le travail mercredi. La SNCF a prévenu de perturbations sur certaines lignes Intercités, TER et en Ile-de-France.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)