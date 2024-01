Frais de mandat des députés : "Tout le monde a voté pour" l'augmentation, répond Yaël Braun-Pivet aux critiques

Yaël Braun-Pivet à Paris le 14 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'avance des frais de mandat (AFM) des députés a été portée de 5.645 euros à 5.950 euros (+5,4%) par mois mercredi 24 janvier.

"Tout le monde a voté pour." Ce jeudi 25 janvier, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a défendu l'augmentation de 300 euros de l'avance des frais de mandat (AFM) des députés, une décision "prise à l'unanimité", mais désormais critiquée par les oppositions.

La décision de porter l'AFM de 5.645 euros à 5.950 euros (+5,4%) par mois a été prise mercredi par le bureau, la plus haute instance de l'Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes politiques présents au moment du vote, sauf de LFI qui s'est abstenue. La socialiste Valérie Rabault, absente lors du vote, avait fait part de ses réserves. "Tout le monde a voté pour", a insisté jeudi Yaël Braun-Pivet lors de ses voeux à la presse, fustigeant ces "députés qui votent et le lendemain se fendent d'un communiqué" ou "qui s'abstiennent pour maintenant courir les plateaux et dire : 'C’est une horreur'". "Ces donneurs de leçons je leur dis d’être cohérents et ne pas dégrader l'institution que j’ai l'honneur de présider", a-t-elle ajouté.

Le Rassemblement national a demandé ce jeudi dans un communiqué le report "sine die" de cette augmentation qui "suscite, à juste titre, un émoi certain chez nos compatriotes dans une période où le pouvoir d'achat de très nombreux Français est très dégradé". "Il nous paraît inopportun de prendre cette décision" ce jeudi, a répété la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, lors de ses voeux à la presse.

Des frais qui permettent de "répondre aux attentes de nos concitoyens"

L'Insoumis François Ruffin a assuré qu'il reverserait ces 300 euros supplémentaires à Solidarité Paysans, qui vient en aide aux agriculteurs. "Ça ne fait pas partie des frais qu'il a le droit de dépenser, l'argent ne lui appartient pas", a rappelé Yaël Braun-Pivet. "Il ne s'agit pas d'une hausse de la rémunération des parlementaires", mais "d'une hausse du plafond de nos frais qui nous permet d'exercer notre mandat pleinement et de répondre aux attentes de nos concitoyens", a-t-elle martelé.

Cet argent "provient évidemment de nos réserves, nous ne le finançons pas par une augmentation de la dotation", a-t-elle ajouté, assurant qu'il y avait un contrôle "strict" des dépenses. Depuis 2018, elles sont contrôlées et les sommes non utilisées doivent être restituées à la trésorerie de l'Assemblée nationale. En 2022, dix millions d'euros ont été restitués.