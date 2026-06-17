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Fox Sport, derniers sur le soccer
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 08:13

Fox Sport, derniers sur le soccer

Fox Sport, derniers sur le soccer

Incroyable, mais malheureusement vrai. Avant le match opposant l’ Albiceleste à l’Algérie, le diffuseur américain Fox Sports a cru bon de rappeler à ses téléspectateurs que la Pulga était argentine bien qu’elle évolue généralement en MLS.

« Lionel Messi ne jouera pas pour les USA ce soir. Malgré le fait qu’il soit un joueur de l’Inter Miami, sa sélection nationale est l’Argentine, il n’est donc pas éligible pour jouer avec les USA. »

JPS pour SOFOOT.com

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