Fournitures scolaires : combien coûte la rentrée 2024?

L'association Familles de France fait état d'une légère baisse des fournitures scolaires cette année, favorisée par l'accalmie des prix sur les produits papetiers.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Le coût moyen des fournitures scolaires pour la rentrée connaît une légère baisse, selon le baromètre annuel de l'association Familles de France.

Le prix du papier baisse

Selon les calculs de l'association, qui publie cette année son 40e baromètre sur le sujet, le coût de la rentrée scolaire pour un élève en classe de sixième diminue en 2024 de 1,27%, pour un coût moyen de 223,46 euros.

"Un tel résultat était attendu compte tenu du ralentissement de l’inflation depuis le début de l'année", commente l'association dans un document publié lundi, qui note que le coût moyen de la rentrée "reste toutefois bien plus élevé qu’avant la crise sanitaire".

Une tendance surtout portée par une baisse du prix des fournitures papetières, dont le prix moyen baisse de 12,63%, tandis que celui des fournitures non papetières (stylos, classeurs, etc.) connaît une hausse de 3,77% et que celui des articles de sport est en léger recul de 0,6%.

Le baromètre, réalisé à partir de relevés effectués par des bénévoles de l'association sur 47 références d'articles scolaires, montre, à l'instar des années précédentes, une différence des tarifs pratiqués selon les circuits de distribution.

En hypermarché, le coût des fournitures scolaires est le plus bas, soit 209,37 euros en moyenne. Il est plus élevé dans les supermarchés, à 216,82 euros, et surtout dans les magasins spécialisés, où leur prix moyen s'établit à 255,15 euros.

Pour la sixième année consécutive, l'association a également publié des résultats obtenus auprès de sites de vente en ligne, non intégrés au calcul global. Des chiffres qui révèlent un prix en hausse de 21,84% depuis 2022, pour un coût moyen de 250,76 euros.