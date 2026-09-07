Forte épidémie de dengue au Bangladesh, les hôpitaux sont mis à rude épreuve

par Ruma Paul

Le Bangladesh est affecté par une forte épidémie de dengue, virus transmis par les moustiques, avec, selon des données du ministère de la Santé du pays, 117 décès du fait de la maladie et 42.590 personnes hospitalisées recensés depuis le début de l'année.

Constatant une forte recrudescence de l'épidémie depuis le début du mois, les autorités redoutent de voir les hôpitaux être submergés.

Au moins quatre patients atteints de la dengue sont décédés et 1.558 autres ont été hospitalisés au cours des dernières 24 heures, ajoute le ministère de la Santé, soit le nombre quotidien d'admissions le plus élevé depuis le début de l'année.

Le forte propagation actuelle du virus de la dengue, qui peut provoquer de la fièvre, de violents maux de tête et des complications potentiellement mortelles, ravive les souvenirs de l'épisode de dengue de 2023, le plus meurtrier qu'ait connu le Bangladesh en 2023, avec plus de 1.700 décès et quelque 320.00 hospitalisations.

Le système de santé du pays est par ailleurs mis à rude épreuve en raison d'une épidémie nationale de rougeole, qui a coûté la vie à près de 1. 000 enfants depuis le début de l'année.

Les experts de la santé préviennent que le mois de septembre pourrait s'avérer encore plus grave que le mois d'août, qui a enregistré le nombre mensuel de cas de dengue le plus élevé de l'année.

Le professeur Kabirul Bashar, entomologiste médical à l'université de Jahangirnagar, a déclaré que son modèle de surveillance et de prévision suggérait que les hospitalisations pourraient dépasser les 30.000 ce mois-ci si les tendances actuelles se poursuivaient, avec notamment des conditions météorologiques susceptibles de favoriser la transmission jusqu'en octobre.

"Le pic n'a pas encore été atteint. Si la tendance actuelle se poursuit, septembre pourrait devenir le pire mois de l'année en termes d'infections par la dengue", a-t-il dit.

Le gouvernement a intensifié ses efforts de prévention au vu de l'aggravation de l'épidémie.

Le Premier ministre Tarique Rahman a ainsi ordonné des campagnes nationales de nettoyage et de sensibilisation, exhortant la population à éliminer l'eau stagnante et les autres lieux de reproduction des moustiques, tout en encourageant une plus grande participation de la communauté aux mesures de lutte contre les moustiques.

(Ruma Paul, Version française Benoit Van Overstraeten)