Formule 1-Le Britannique Lando Norris champion du monde pour la première fois

Le Britannique Lando Norris a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1 grâce à sa troisième place au Grand Prix d'Abou Dhabi et malgré la victoire du Néerlandais Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre, devant l'Australien Oscar Piastri.

Leader du classement des pilotes avec douze points d'avance sur Max Verstappen avant le départ du 24e et dernier Grand Prix de la saison, le pilote McLaren, âgé de 26 ans, termine la saison 2025 avec deux unités d'avance sur le pilote Red Bull et 13 sur son coéquipier Oscar Piastri.

Parti deuxième sur la grille de départ, Lando Norris a perdu sa position dès le premier tour au profit d'Oscar Piastri avant de subir la pression de la Ferrari de Charles Leclerc, finalement quatrième, pendant une grande partie de la course.

Mais il a réussi à conserver sa place sur le podium, ce qui lui permet de devenir le 35e champion du monde de l'histoire.

