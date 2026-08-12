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Football-Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 22:27
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L'équipe des Pays-Bas de football a annoncé mercredi la nomination de l'Espagnol Xavi au poste de sélectionneur jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Le technicien de 46 ans remplace Ronald Koeman, qui était revenu à la tête de la sélection en 2023 après un premier mandat de 2018 à 2020.

Le Néerlandais de 63 ans avait annoncé fin juin sa démission après l'élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Maroc (1-1, 3-2 aux t.a.b.).

Champion du monde 2010 et double champion d'Europe en 2008 et 2012 en tant que joueur avec l'Espagne, Xavi dirigera sa première équipe nationale. Il était sans poste depuis son départ du FC Barcelone à l'été 2024.

Sa première rencontre est prévue le 24 septembre contre l'Allemagne à l'occasion de la première journée de la Ligue des nations.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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