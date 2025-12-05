Football-Une trentaine de personnes interpellées en Turquie dans une affaire de paris sportifs

La justice turque a ordonné vendredi l'arrestation de 46 personnes, dont des joueurs de première division et des présidents de clubs, dans le cadre d'une vaste enquête sur des paris illicites.

Le mois dernier, la Fédération turque de football (TTF) a déjà suspendu 149 arbitres et assistants après qu'une enquête a révélé que des officiels des championnats professionnels pariaient sur des matches.

Le filet s'était élargi avec l'arrestation de huit personnes, dont le président d'un club de première division, et la suspension de 1.024 joueurs de toutes les ligues. La justice avait prévenu que l'enquête pourrait s'étendre davantage.

Le procureur d'Istanbul a annoncé vendredi matin que 35 personnes étaient en détention et que cinq suspects se trouvaient à l'étranger.

Parmi ceux-ci, 27 sont des joueurs soupçonnés d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe, dont un joueur de Galatasaray et un autre de Fenerbahce, deux des plus grands clubs du pays.

Aucun des deux clubs n'a répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Les procureurs ont également évoqué des tentatives présumées de trucage de matches lors de deux rencontres de troisième division en 2023 et 2024.

