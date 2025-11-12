Football: "Une journée spéciale", dit Mbappé avant les commémorations du 13-Novembre

Kylian Mbappé applaudit les supporters au Parc des Princes à Paris

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a déclaré mercredi vouloir rendre hommage aux personnes touchées par les attentats du 13 novembre 2015 à l'occasion de la rencontre de qualifications à la Coupe du monde face à l'Ukraine, jeudi, dix ans jour pour jour après cette date funeste.

"Demain sera une journée spéciale. On voulait avoir une pensée aux personnes touchées et rendre hommage à toutes ces personnes", a-t-il précisé en préambule de sa conférence de presse. "On sait que ce ne sera pas une journée joyeuse mais on veut faire comprendre aux Français que la commémoration de cette journée fait partie des choses importantes."

Les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts, avaient commencé aux abords du Stade de France, où les Bleus défiaient l'Allemagne en match amical (2-0). Seul Lucas Digne figure encore dans le groupe de l'équipe de France d'alors, dix ans plus tard.

Jeudi, c'est au Parc des Princes que la France recevra l'Ukraine pour la cinquième journée des éliminatoires au Mondial 2026.

"J'étais à Monaco, je regardais le match comme tout le monde. J'ai eu les infos, ça a circulé très vite", s'est souvenu Kylian Mbappé, pas encore 17 ans à l'époque. "Il y a eu aussi la peur car c'était à côté de chez moi. À l'époque, mes parents étaient encore à Bondy (Seine-Saint-Denis). On voit les atrocités qui se passent, on est obligé d'avoir cette compassion, cette tristesse, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter."

"C'était un moment terrible. Tout le monde se sent concerné, jouer dix ans après ça reste spécial", a-t-il ajouté. "On va essayer de faire de notre mieux pour faire passer la journée la moins difficile à ces personnes qui ont été les plus touchées. Et après, malheureusement, on devra reprendre notre boulot le soir."

La semaine dernière, le sélectionneur Didier Deschamps avait déclaré qu'il aurait préféré éviter de jouer le 13 novembre.

"Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien. Était-ce possible ? Je n'ai pas les réponses. Ça ne dépend pas de moi", avait-il dit en conférence de presse.

Mercredi, il a reconnu "avoir du mal à s'exprimer là-dessus".

"Ce devoir de mémoire, le soutien, la compassion qu'on se doit d'avoir pour toutes ces familles qui ont souffert et qui ont perdu des êtres chers", a-t-il souligné en conférence de presse.

"On va faire avec, même si ce n'est pas l'idéal. Ce n'est qu'un match de foot, à côté de ce qu'il s'est passé, c'est rien mais c'est un match important pour nous."

Les Bleus peuvent valider leur qualification à la Coupe du monde en cas de succès contre l'Ukraine.

La Fédération française de football (FFF) a prévu plusieurs actions symboliques dont une minute de recueillement avant le coup d'envoi.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)