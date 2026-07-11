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Football-Un joueur sud-africain décède juste après avoir joué la Coupe du monde
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 16:48

Jayden Adams, milieu de terrain de l'équipe d'Afrique du Sud de football, est mort à 25 ans, quelques jours seulement après avoir disputé la Coupe du monde, a annoncé samedi le ministère sud-africain des Sports.

La cause du décès n'a pas été précisée.

Jayden Adams avait joué les trois matches de la phase de groupes de son équipe. Titulaire contre le Mexique (0-2) et la République tchèque (1-1), il était entré en jeu lors de la victoire face à la Corée du Sud (1-0), qui avait permis à l'Afrique du Sud d'obtenir sa première qualification en phase à élimination directe.

Les Sud-Africains avaient ensuite chuté face au Canada en seizièmes de finale (1-0), un match lors duquel Jayden Adams était sur le banc.

Le milieu de terrain évoluait aux Mamelodi Sundowns, club basé à Pretoria, avec lequel il avait gagné la Ligue des champions africaine en mai dernier.

Gayton McKenzie, le ministre sud-africain des Sports, a exprimé ses condoléances.

"Notre nation est en deuil aux côtés de sa famille, de ses coéquipiers et des millions de supporters qui l'ont vu passer d'un jeune espoir prometteur à un international à part entière des Bafana Bafana", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le président de la Fifa Gianni Infantino a fait part, sur Instagram, de "ses pensées et ses condoléances".

Il avait fait ses débuts internationaux contre le Mozambique en 2022 et a totalisé 13 sélections, marquant deux buts, lors des qualifications à la Coupe du monde 2026.

(Rédigé par Nick Said; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)

Sport
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