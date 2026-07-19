Football-Tuchel espère que les joueurs de l'équipe d'Angleterre se souviendront de la Coupe du monde avec fierté

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Angleterre, Thomas Tuchel, a déclaré qu'il espérait que ses joueurs se souviendraient un jour avec fierté de leur troisième place à la Coupe du monde, bien qu'ils n'aient pas réussi à remporter le tournoi.

L'Angleterre a réalisé samedi son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1966 en remportant une victoire spectaculaire contre la France (6-4).

"C'est la première médaille depuis 60 ans, la meilleure Coupe du monde disputée à l'étranger. J'espère donc que les joueurs pourront en être fiers dans quelque temps", a dit Thomas Tuchel aux journalistes.

"Nous avons un fort esprit de compétition, si bien que nous nous interdisons presque d'être fiers d'avoir obtenu la troisième place. Car il y a 18 mois, nous nous étions fixé l'objectif le plus élevé: atteindre la finale et remporter la Coupe du monde."

"C'est donc très, très douloureux de ne pas y arriver. La douleur persistera un certain temps."

Thomas Tuchel a essuyé de vives critiques après la défaite mercredi de l'Angleterre 2-1 face à l'Argentine, en demi-finale du tournoi.

"Honnêtement, la conférence de presse d'hier donnait l'impression que nous avions été éliminés dès la phase de groupes sans avoir remporté la moindre victoire", a déclaré l'Allemand.

"Le mieux à faire, c'est de réagir sur le terrain et de décrocher la victoire suivante. Le reste, ce ne sont que des paroles, et les paroles ne rapportent ni points ni victoire."

"Je suis content que nous ayons réagi. Nous le voulions et cela a été très impressionnant."

Le triplé de Bukayo Saka pour l'Angleterre a inévitablement soulevé la question de savoir pourquoi il n'avait pas été aligné en demi-finale.

"Le laisser hors du onze de départ pour la demi-finale a été une décision difficile à prendre", a dit Thomas Tuchel, qui a admis avoir été prudent avec son joueur, qui avait débuté la Coupe du monde toujours pénalisé par un problème au tendon d'Achille qui lui avait fait manquer plusieurs rencontres avec Arsenal à la fin de la saison écoulée.

"J'avais le sentiment que Morgan Rogers avait quelque chose de spécial à nous apporter, tant par son physique que par sa présence, lors du match contre l'Argentine."

"Nous avons fait s'échauffer (Bukayo Saka) à plusieurs reprises lors du match contre l'Argentine. Nous étions prêts à l'envoyer sur le terrain, mais le match est devenu tellement chaotique que nous avons finalement opté pour une autre solution."

"Mais rien n'a changé pour moi durant cette Coupe du monde. Bukayo est un coéquipier fantastique, un footballeur exceptionnel, un joueur clé pour nous, et cela ne changera pas. Il l'a encore prouvé aujourd'hui et je suis ravi pour lui."

(Nick Mulvenney à New York)