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Football-Renard remplacé par Donis à la tête de l'Arabie saoudite
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 22:40

Hervé Renard a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Arabie saoudite, à moins de deux mois du début de la Coupe du monde 2026, et est remplacé par le Grec Georgios Donis, a annoncé jeudi la Fédération saoudienne de football.

"Georgios Donis prendra en charge la direction technique de l'équipe nationale A jusqu'en juillet 2027", précise la Fédération saoudienne dans un communiqué. "Il succède au Français Hervé Renard après la résolution des questions contractuelles entre les deux parties."

Hervé Renard, 57 ans, a réagi par un "Merci" dans une publication sur Instagram.

Revenu à ce poste en 2024 pour un second mandat, Hervé Renard avait vu la pression s'accentuer sur ses épaules après les deux défaites contre l'Egypte (4-0) et la Serbie (2-1) lors de la dernière trêve internationale.

Durant son premier mandat, de 2019 à 2023, il avait mené l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où elle avait obtenu une victoire surprise face à l'Argentine (2-1), future championne du monde.

Il avait ensuite quitté son poste pour prendre les rênes de l'équipe de France féminine aux Jeux olympiques de Paris 2024. Non prolongé après une élimination en quarts de finale, il était revenu sur le banc saoudien, obtenant en octobre dernier la qualification du pays pour sa septième Coupe du monde.

L'Arabie saoudite figure dans le groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert.

La Coupe du monde aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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