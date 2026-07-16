Football-Regarder tous les matches du Mondial, le travail de rêve des "Chief Watchers"

par Jenna Zucker et Ethan Plotkin

Les passionnés de ballon rond que sont Kevin Akoto et Austin Franklin ont vécu cette année le rêve de tout grand amateur de football : regarder tous les matches de la Coupe du monde du début à la fin — et être payés pour cela.

Les deux "Chief World Cup Watchers" de la chaîne américaine Fox One pourront ajouter une ligne peu commune à leur CV lorsque le coup de sifflet final retentira dimanche, à l'issue de la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Ils auront alors suivi les 104 rencontres de la compétition.

"Mon père gagne sa vie en nettoyant les marées noires", déclare Austin Franklin, un influenceur installé à Los Angeles. "Moi, je suis assis ici avec mon ami Kevin, je regarde tous ces matches et je peux sortir pour échanger avec les supporters."

Les deux hommes s'installent les jours de matches dans un cube vitré à Times Square, à New York, vivant en quelque sorte dans un bocal. Les passants s'arrêtent souvent pour les observer, et certains vont même jusqu'à apporter des chaises pour regarder les écrans installés à l'intérieur.

Chacun des deux observateurs est payé 50.000 dollars pour l'ensemble du tournoi.

Tout au long de la compétition, Kevin Akoto et Austin Franklin ont publié du contenu sur leurs réseaux sociaux, commentant les matches ou échangeant avec leurs abonnés.

"S'il y a une chose que cette Coupe du monde nous a montrée, c'est que les gens consomment de plus en plus le sport par l'intermédiaire des réseaux sociaux", témoigne Kevin Akoto, qui a quitté son emploi de cuisinier en Floride pour ce rôle.

"Les contenus sur les coulisses prennent une place de plus en plus importante dans la manière dont les gens suivent le sport", a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont indiqué qu'ils accepteraient tous deux de refaire ce travail — même si la Coupe du monde passait de 48 à 64 équipes, une évolution que la FIFA doit examiner après le tournoi.

"Je ne pense pas que nous soyons encore lassés de regarder du football", assure Austin Franklin. "Quel que soit le nombre de matches qu'ils voudront nous donner, nous les regarderons."

(Reportage d'Ethan Plotkin et Jenna Zucker ; version française Olivier Cherfan)