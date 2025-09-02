 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Rabiot quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'AC Milan
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 07:36

(Reuters) -Le milieu de terrain Adrien Rabiot a signé lundi avec l'AC Milan, près de deux semaines après sa mise à l'écart de l'Olympique de Marseille à la suite d'une altercation avec un coéquipier, a annoncé le club italien.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature définitive d'Adrien Rabiot, en provenance de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028", a annoncé le club milanais dans un communiqué.

L'international français de 30 ans, appelé par Didier Deschamps la semaine dernière pour le premier rassemblement de l'équipe de France cette saison, avait été placé sur la liste des transferts le mois dernier par son club qui évoquait "un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais".

Le finaliste de la Coupe du monde 2022 avait été au coeur d'une altercation avec son ex-coéquipier Jonathan Rowe, parti depuis à Bologne (Italie), après la défaite à Rennes (1-0) en ouverture du championnat de Ligue 1. Il avait ensuite été écarté du groupe marseillais pour les deux rencontres suivantes face au Paris FC (5-2) et à l'Olympique lyonnais (0-1).

Adrien Rabiot retrouve la Serie A un an après l'avoir quittée. Libre de tout contrat après cinq saisons à la Juventus Turin, il avait signé l'été dernier l'OM.

Il n'aura disputé qu'une saison complète à Marseille, terminant à la deuxième place de la Ligue 1 derrière son club formateur, le Paris Saint-Germain.

Huitième l'an passé, l'AC Milan ne disputera aucune Coupe d'Europe cette saison. Le club lombard a commencé la saison 2025/2026 par une victoire et une défaite.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin finalise la vente de deux usines sri-lankaises à un groupe indien
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.09.2025 08:07 

    Michelin a finalisé lundi la cession de deux usines au Sri Lanka au géant indien du pneu CEAT et son désengagement d'un secteur des pneus pour engins tout-terrain, a annoncé le groupe français. "Michelin finalise la cession de ses activités pneus bias et chenilles ... Lire la suite

  • SOPRA : Baissier mais survendu
    SOPRA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank