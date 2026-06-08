Football-Quand des frères deviennent rivaux pendant la Coupe du monde

* Quatre paires de frères représentent différentes nations à la Coupe du monde

* Aucune paire de frères et sœurs ne s'affrontera lors de la phase de groupes

* Les frères Boateng se sont affrontés lors des précédentes Coupes du monde

par Mark Gleeson

Quatre paires de frères s'affronteront lors de la Coupe du monde, chacun sous les couleurs d'un pays différent, ce qui témoigne de l'influence de la migration mondiale sur le football. Desire Doue et son frère aîné Guela sont nés en France, mais alors que Desire, jeune espoir du Paris Saint-Germain, joue pour les Bleus, Guela est arrière latéral pour la Côte d’Ivoire, pays d’origine de leur père. Les frères Williams, Inaki et Nico, sont tous deux nés au Pays basque, et Nico, âgé de 23 ans, a été élu meilleur joueur du match lorsque l'Espagne a battu l'Angleterre en finale du Championnat d'Europe il y a deux ans. Son frère aîné Inaki, qui fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, a lui aussi joué une fois pour l’Espagne, mais uniquement lors d’un match amical, ce qui lui a permis, après une interruption, de changer d’allégeance et de se déclarer pour le Ghana, le pays d’où ses parents ont émigré. L'équipe du Ghana compte également dans ses rangs le défenseur Derrick Luckassen, âgé de 30 ans et né aux Pays-Bas, qui a été ajouté à la dernière minute à la sélection pour la Coupe du monde en remplacement d'un blessé et rejoint son demi-frère Brian Brobbey pour le tournoi. Brobbey, 24 ans, est attaquant remplaçant pour les Pays-Bas et aborde le tournoi au Canada, au Mexique et aux États-Unis après une excellente deuxième moitié de saison en Premier League avec Sunderland. Ils ont la même mère mais des pères différents. L'Australie a sélectionné le défenseur central d'origine écossaise Harry Souttar, 27 ans, tandis que son frère aîné de deux ans, John, jouera pour l'Écosse. Ils sont nés à Aberdeen, mais leur mère est australienne, et Harry a changé d'allégeance il y a sept ans après avoir été sélectionné en équipe junior écossaise. Au cours de la phase préliminaire du tournoi, aucune rencontre n'est prévue entre les deux frères, mais la semaine dernière encore, Desire a regardé depuis les tribunes à Nantes Guela marquer le premier but qui a permis aux Ivoiriens de battre la France 2-1 lors d'un match amical de préparation.

LES FRÈRES SE SONT TAQUÉS AVANT LE MATCH “Bien sûr, on s’est un peu taquinés avant le match”, a déclaré Guela aux journalistes après coup. “Au final, on est une famille et on est très heureux l’un pour l’autre.” Les deux frères, nés à Angers dans le nord-ouest de la France, ont fait leurs premiers pas ensemble au Stade Rennais, mais Guela, de trois ans son aîné, a été éclipsé par le talent prodigieux de son cadet, qui l’a conduit au PSG et lui a permis de remporter deux titres consécutifs en Ligue des champions. L’exode vers l’Europe au cours des dernières décennies a ouvert un vaste vivier de talents pour les équipes nationales africaines qui puisent dans les rangs de la diaspora pour recruter leurs joueurs. Des participants à la Coupe du monde comme l’Algérie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie comptent plus de joueurs nés en Europe que de joueurs nés dans leur pays d’origine dans leur effectif de 26 joueurs. Il n’y a eu qu’un seul cas de frères s’affrontant lors de la Coupe du monde, et cela s’est produit lors de deux tournois consécutifs. Jérôme Boateng évoluait en défense pour l'Allemagne face à son demi-frère aîné Kevin-Prince, qui portait les couleurs du Ghana, lors d'une victoire 1-0 des Allemands à Johannesburg. Quatre ans plus tard, les deux frères se sont retrouvés à nouveau dans des camps opposés à Fortaleza, lors d’un match de groupe qui s’est soldé par un score de 2-2. “Bien sûr, c'était quelque chose de spécial, mais d'une certaine manière, c'était aussi différent quatre ans plus tard”, a déclaré Jérôme Boateng. “En 2010, c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Je ne veux pas dire que c'est devenu banal – car une Coupe du monde n'est jamais banale. Mais nous nous sommes aussi affrontés plusieurs fois en Bundesliga”, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Mark Gleeson au Cap, version française Olivier Cherfan)