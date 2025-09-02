Football: Pavard s'engage en prêt à Marseille et retrouve la Ligue 1

Le Bayern Munich présente Benjamin Pavard

(Reuters) -Le défenseur international français Benjamin Pavard (29 ans, 55 sélections) va retrouver la Ligue 1 après s'être engagé lundi avec l'Olympique de Marseille en provenance de l'Inter Milan.

"Benjamin Pavard est Olympien", a annoncé l'OM sur le réseau social X. Il est prêté avec une option d'achat, a déclaré de son côté l'Inter Milan dans un communiqué.

Benjamin Pavard évoluait ces deux dernières saisons à l'Inter Milan avec laquelle il a remporté le championnat d'Italie en 2024 et disputé la finale de la Ligue des champions en mai dernier (défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain).

Le Nordiste fait son retour en Ligue 1 neuf ans après avoir quitté son club formateur, Lille, avec lequel il a disputé 21 rencontres dans l'élite - dont sa première à l'âge de 18 ans.

Il était ensuite parti en Allemagne, d'abord à Stuttgart puis au Bayern Munich. En Bavière, le défenseur polyvalent - capable de jouer dans l'axe ou sur un côté - a remporté la Ligue des champions en 2020, face au PSG (1-0), et la Bundesliga à quatre reprises (2020, 2021, 2022 et 2023).

Benjamin Pavard est le quatrième champion du monde 2018 à rejoindre la Ligue 1 cet été après Paul Pogba (Monaco), Olivier Giroud (Lille) et Florian Thauvin (Lens).

Il a été convoqué dimanche par Didier Deschamps pour pallier le forfait de William Saliba à l'occasion du premier rassemblement des Bleus cette saison pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2026.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)