Football-Paris déplore des occasions manquées qui laissent "encore une chance" à Liverpool

Vainqueur logique de Liverpool (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain espère qu'il ne regrettera pas, la semaine prochaine lors du match retour en Angleterre, les nombreuses occasions manquées mercredi soir, un manque d'efficacité qui laisse les Reds "encore en vie".

Avec 70% de possession de balles et 18 tirs dont six cadrés (contre trois frappes, aucune cadrée pour son adversaire), le PSG a eu mercredi soir au Parc des Princes les occasions de creuser un écart considérable afin de s'éviter une soirée difficile, mardi prochain, à Anfield.

"Je pense qu'on a eu des occasions claires pour marquer plus de buts. On a laissé Liverpool en vie", a regretté le latéral droit parisien, Achraf Hakimi, au micro de Canal+.

Auteurs d'un but chacun, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia auraient pu inscrire un doublé sans les arrêts de Giorgi Mamardashvili (quatre au total), tandis qu'Ousmane Dembélé a manqué de précision sur deux énormes tentatives avant de toucher le poteau en fin de match.

Quelques secondes plus tard, Nuno Mendes s'est emmêlé les pinceaux, seul face au gardien adverse.

"On a mérité ce résultat et c'est dommage parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, on a créé beaucoup d'occasions et on aurait pu marquer plus de buts", a déclaré l'entraîneur parisien, Luis Enrique, en conférence de presse.

Warren Zaïre-Emery, qui a cru bénéficier d'un penalty en fin de match avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision, ne disait pas autre chose. "On aurait pu mettre plus de buts, c'est dommage. C'est déjà bien 2-0, rien n'est fait", a-t-il dit. "On a eu beaucoup d'occasions, il aurait fallu les mettre au fond."

Le scénario de ce match aller a même permis à l'entraîneur liverpuldien, Arne Slot, de conserver un peu d'espoir avant le match retour sur les bords de la Mersey six jours plus tard.

"Le Paris Saint-Germain était la meilleure équipe, mais on n'a pas lâché", a déclaré le Néerlandais en conférence de presse. "Et c'est pourquoi on a encore une chance dans cette confrontation, parce qu'ils nous ont laissé en vie en ne marquant pas quelques grosses occasions".

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)